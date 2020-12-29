Euro
9.09
Dolar
7.42
BIST 100
1,447.12
Altın
1,878.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek

THY, Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisinin yarın Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

İzzet Taşkıran   | 29.12.2020
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk partisinin, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağıyla yarın başkent Pekin'den İstanbul Havalimanı'na taşınacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyacak uçağın yarın saat 06.10'da İstanbul'a ulaşacağı, ardından getirilen aşıların THY'ye ait başka bir seferle Ankara'ya gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 81 milyon 673 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kuveyt Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor
Japonya Başbakanı Suga: Virüs yıl sonu ve yeni yıl tatili dinlemiyor

Benzer haberler

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yarın Türkiye'ye getirilecek

THY'nin Türkiye varışlı dış hatta PCR sonucu ibraz etme uygulaması 30 Aralık'ta başlayacak

THY İngiltere'den tahliye seferi yaptı

Türkiye'ye gelen THY uçaklarındaki yolcuların negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor

Türkiye'ye gelen THY uçaklarındaki yolcuların negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor
THY, Kovid-19 mutasyon riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'ye tahliye seferi düzenledi

THY, Kovid-19 mutasyon riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'ye tahliye seferi düzenledi
Kovid-19 aşıları arasında 3 farklı yöntemle üretilen 6 aday öne çıkıyor

Kovid-19 aşıları arasında 3 farklı yöntemle üretilen 6 aday öne çıkıyor