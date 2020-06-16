Euro
7.75
Dolar
6.83
BIST 100
109,518.10
Altın
1,722.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 627 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 16.06.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 627 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 43 bin 959'a, vaka sayısı da 20 bin 647 artarak 888 bin 271'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 181 bin 460 vaka ve 10 bin 767 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 728 kişinin ölümüne neden olan virüs, 80 bin 946 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Yeni Zelanda’da 25 günün ardından 2 Kovid-19 vakası tespit edildi
Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor
Burdur'da son 20 günde Kovid-19 vakası görülmedi

Benzer haberler

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü

Yeni Zelanda’da 25 günün ardından 2 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor
THY, ABD'deki Türkler için New York'tan özel sefer düzenleyecek

THY, ABD'deki Türkler için New York'tan özel sefer düzenleyecek
Burdur'da son 20 günde Kovid-19 vakası görülmedi

Burdur'da son 20 günde Kovid-19 vakası görülmedi