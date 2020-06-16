Euro
7.74
Dolar
6.83
BIST 100
110,882.00
Altın
1,727.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 303 ölüm

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 303 artarak 6 bin 793’e yükseldi.

Ömer Erdem   | 16.06.2020
Afrika’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 303 ölüm

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 636 artarak 254 bin 214'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 303 artışla 6 bin 793’e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1672 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1568 ile Güney Afrika, 777 ile Cezayir, 468 ile Sudan, 424 ile Nijerya, 276 ile Kamerun ve 212 ile Fas izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (73 bin 533), Mısır (46 bin 289), Nijerya (16 bin 658), Gana (11 bin 964), Cezayir (11 bin 31), Kamerun (9 bin 864) ve Fas (8 bin 885) şeklinde sıralandı.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 116 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oscar ödülleri gecesi Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 120 bini geçti
Bakan Varank Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi
Meksika'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeni normale dönüş devam ediyor
Afrika’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 303 ölüm

Benzer haberler

Burundi Cumhurbaşkanı Nkurunziza Kovid-19 nedeniyle öldü iddiası

Burundi Cumhurbaşkanı Nkurunziza Kovid-19 nedeniyle öldü iddiası

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 120 bini geçti

Meksika'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeni normale dönüş devam ediyor

Uzmanından 'İlgilenilmeyen çocuğun ebeveyni sosyal medya olur' ikazı

Uzmanından 'İlgilenilmeyen çocuğun ebeveyni sosyal medya olur' ikazı
Bakan Varank Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi

Bakan Varank Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi
Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı