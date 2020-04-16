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Türkiye, Koronavirüs

Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla taburcu edildi

Bolu'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan yaşlı çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 16.04.2020
Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla taburcu edildi

Bolu

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan yaşlı çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

Koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla taburcu edildi

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine koranavirüs şikayeti ile gelen ve hastanede tedavi altına alınan Osman Ulus (81) ve eşi Sare Ulus'un (80) 15 gün süren tedavisi tamamlandı.

Ulus çifti, sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

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