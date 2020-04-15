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Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Durhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kemal Karadağ   | 15.04.2020
Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.

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