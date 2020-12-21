Euro
9.38
Dolar
7.67
BIST 100
1,380.03
Altın
1,881.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları” CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.12.2020
BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının ardından Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu
Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor
BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyuyorum

Benzer haberler

BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı

BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı

Londra'da Kovid-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı

SGK Kovid-19'dan vefat eden sağlık çalışanlarının işlemlerine dair yol haritasını belirledi

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 315 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 315 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti