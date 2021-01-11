Euro
9.12
Dolar
7.51
BIST 100
1,535.06
Altın
1,840.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

Daha önce 2021 için 1,3 milyar olarak açıklanan Kovid-19 aşı üretim hedefinin, yeni tesis ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle 2 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.

Bahattin Gönültaş   | 11.01.2021
BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşının 2021 yılı üretim hedefinin 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yatırımcılara yapılan "Gelecek Nesil İmmünoterapi" adlı sunum, şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Sunumda, daha önce 2021 için 1,3 milyar olarak açıklanan Kovid-19 aşı üretim hedefinin, yeni tesis ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle 2 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.

Aşıların, şirketlerin 6 üretim tesisinde üretildiği bildirilen sunumda, hedeflenen 2 milyar dozluk üretim kapasitesinden 1 milyar dozunun taahhüt edildiği kaydedildi.

Almanya'nın Marburg kentinde şubat sonunda faaliyete geçecek yeni üretim tesisinin yılda 750 milyon doz aşı üretebileceği aktarılan sunumda, Çin hariç aşının pazarlanmasında BioNTech ve Pfizer'in, eşit ortaklıkla çalıştığı belirtildi.

Sunumda, "Kovid-19 salgını muhtemelen endemik hastalık olacak." ifadesine yer verilmesi de dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı
Lübnan Başbakanı Diyab: Kovid-19'da tehlikeli bir aşamaya girdik
Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor
İngiltere'de Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya başlandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 755 bini geçti

Benzer haberler

BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor

İngiltere'de Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya başlandı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 755 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 755 bini geçti
Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak

Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak
Endonezya, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Endonezya, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı