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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 383 bini geçti

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 720 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 975 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 477 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Mücahit Oktay   | 11.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 383 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1798 artarak 383 bin 295'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 216 bin 361 artışla 22 milyon 918 bin 711'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1798 artarak 383 bin 295'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 484 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 271 milyon 372 bini geçti.

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 720 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 975 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 477 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 592 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 467 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 105 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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