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Dünya, Koronavirüs

Lübnan Başbakanı Diyab: Kovid-19'da tehlikeli bir aşamaya girdik

Lübnan Başbakanı Diyab, "Bütün dünya bu salgınla tüm gücüyle mücadele ederken, Lübnan'da bir kesim Kovid-19'un yalan olduğuna inanıyor." dedi.

Mahmut Geldi   | 11.01.2021
Lübnan Başbakanı Diyab: Kovid-19'da tehlikeli bir aşamaya girdik Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini söyledi.

Başbakan Diyab, Noel ve yılbaşı etkinliklerinin ardından Kovid-19 vakalarında yaşanan ciddi artışı ele almak üzere başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda ilgili bakanlarla bir araya geldi.

"Bütün dünya bu salgınla tüm gücüyle mücadele ederken, Lübnan'da bir kesim Kovid-19'un yalan olduğuna inanıyor." diyen Diyab, ellerindeki verilerin salgında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini ortaya koyduğunu aktardı.

Başbakan Diyab, "Bizim görevimiz, Lübnanlıları büyük bir kesimin pervasızlığından korumaktır. Ya kararlı bir karantina ile durumu kontrol altına alırız ya da İtalya'da yaşananlardan daha tehlikelisini Lübnan'da göreceğiz." dedi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hastanelerin dolduğunu, daha fazla hasta kabul edemeyeceğini ve salgının Lübnanlıların hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığını söylemişti.

Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ticari işletmelerin kapatılması ve 18.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı.

Bugünkü toplantıdan ise marketlerin kapanması dahil daha geniş kısıtlama kararlarının çıkması bekleniyor.

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