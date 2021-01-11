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Azerbaycan ve Ermenistan istihbarat başkanları Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Direktörü Armen Abazyan son haftada 2 kez bir araya gelerek iki ülke sınırı ile Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü.

Ruslan Rehimov   | 11.01.2021
Azerbaycan ve Ermenistan istihbarat başkanları Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü

Bakü

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Nağıyev ve Abazyan'ın önce 8 Ocak'ta Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki tarafsız bölgede, 10 Ocak'ta ise Ermenistan'ın Sünik vilayetine yakın sınır bölgesinde bir araya geldikleri bildirildi.

Son görüşmede, iki ülke sınır hizmetleri komutanlarının da hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde iki ülke sınırında yaşanan olayların birlikte araştırılması, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin güvenliği, çatışma bölgelerinde gömülen cesetlerin yerlerinin belirlenmesi ve esir değişimi gibi konuların müzakere edildiği kaydedildi.



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