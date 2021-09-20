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Sağlık, Koronavirüs

BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaş grubu çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ve kullanım izni için en kısa sürede yetkili makamlara başvuracaklarını açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 20.09.2021
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu Fotoğraf: Evrim Aydın - Anadolu Ajansı

Berlin

Pfizer/BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının faz 2 ve 3 çalışmalarında 5-11 yaş grubu çocuklarda daha önce 16-25 yaş grubunda gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi (antikor seviyesi) oluştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pfizer Başkanı Albert Bourla, ABD'de temmuzdan bu yana çocuklarda Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 240 arttığını belirterek "Halk sağlığı aşılama ihtiyacını vurguluyor. Klinik deneme sonuçları 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü temel sağlıyor ve bu sonuçları acilen FDA'ya ve diğer yetkili makamlara sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de kış mevsimi başlamadan önce okul çağındaki çocuklar için yetkili makamlara veri sundukları için mutlu olduklarını belirtti.

BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, 10 Eylül'de, 12 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısının üretimini hazırladıklarını; aşının aynı ancak daha az dozda olacağını açıklamıştı.

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