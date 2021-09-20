Dolar
8.67
Euro
10.15
Altın
1,759.06
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,387.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için anlaşmaya varılan Alman Stefan Kuntz ile TFF arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

İsrail ablukası nedeniyle uzun yıllardır sağlık sektörü zorda olan Gazze Şeridi'nde son günlerde yapılan her 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden birinin pozitif çıkması dikkati çekiyor.

Mustafa Deveci   | 20.09.2021
Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'de 2 bin 103 kişinin testinin pozitif çıktığı, 16 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1300'ünün Gazze'de, 803'ünün de Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 203'e yükseldiği, toplam vaka sayısının da 416 bin 351'e ulaştığı kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 30 bini aştığı Filistin'de 79 hastanın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gazze'de korkutan artış

Delta varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınının Gazze'de hızla yayıldığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ablukası nedeniyle kısıtlı imkanlara sahip Gazze'de son 24 saatte 3 bin 695 Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan testlerden 1300'ünün pozitif çıkması bölgedeki salgının boyutunu gözler önüne seriyor.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1290 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 156 bini aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu
Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor
Aşı olmayan anne adayları Kovid-19'u daha sıkıntılı geçiriyor
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı

Benzer haberler

Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

Aşı olmayan anne adayları Kovid-19'u daha sıkıntılı geçiriyor

İsrail güçlerinin girmeye çekindiği Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı

Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler

Lübnan'da gün ışığına hasret yüksek katlı kampların sakinleri: Filistinli mülteciler

Küresel enflasyonla mücadelede '6D riski' hesapları değiştiriyor

Küresel enflasyonla mücadelede '6D riski' hesapları değiştiriyor
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor