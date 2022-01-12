Dolar
13.22
Euro
15.14
Altın
1,826.69
ETH/USDT
3,376.20
BTC/USDT
43,789.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ülkede hemen hemen herkesin Omicron varyantına yakalanacağını ancak aşılı kişilerin hastalığı çok daha hafif geçireceğini söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 12.01.2022
Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Stephen Morrison ile yaptığı söyleşide tüm ülkeye hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin, "Omicron, daha önce hiç görülmemiş derecede bulaşma oranı ile hemen hemen herkesi bulacak." uyarısında bulundu.

Kovid-19'a karşı aşılanmış kişilerin de hastalığa yakalanacağını söyleyen Fauci, "Bazı istisnalar haricinde, aşılı kişilerin hastaneye yatma ve ölüm oranı çok düşük olacak." görüşünü paylaştı.

ABD'de Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek orana ulaştı. Ülkede günlük vaka ortalaması 750 bin civarında kaydediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık 62'si Kovid-19'a karşı her iki doz aşısını da olmuş durumda.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması
Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti
Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

Benzer haberler

Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması

Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması

Çin: Guantanamo, dünya insan hakları tarihinin kara sayfası oldu

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti

ABD'de enflasyon geçen ay 39 yılın zirvesindeki yerini korudu

ABD'de enflasyon geçen ay 39 yılın zirvesindeki yerini korudu

ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Atina'da hayal kırıklığı yarattı

ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Atina'da hayal kırıklığı yarattı
TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı

TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı