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Spor, Koronavirüs

Benfica'ya Kovid-19 şoku: 17 kişinin testi pozitif çıktı

Portekiz'in Benfica takımında 17 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 19.01.2021
Benfica'ya Kovid-19 şoku: 17 kişinin testi pozitif çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Benfica Kulübünün yazılı açıklamasında, 16 Ocak Cumartesi günü yapılan Kovid-19 testlerinin neticesinde futbolculardan ve teknik kadrodan toplam 17 kişinin pozitif olduğu kaydedildi.

Takımın mevcut durumda maçlara çıkıp çıkmamasına karar vermesi için Sağlık Genel Müdürlüğü'ne çağrı yapan Benfica, "Bu veriler göz önüne alındığında, salgından etkilenen futbolcuların genel sağlık ve fiziksel bütünlüğünü savunmak için Benfica Kulübü olarak Sağlık Genel Müdürlüğü'nden müdahale etmesini ve takımın önümüzdeki 14 gün içinde müsabakalara çıkıp çıkmayacağına karar vermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Portekiz liginde geride kalan 14 haftada 32 puanla 3. sırada yer alan Benfica'nın yarın Lig Kupası yarı finalinde Braga ile maçı bulunuyor.

Kovid-19'da son bir haftadır yeni vaka ve can kayıplarında art arda en yüksek sayıların açıklandığı Portekiz'de hükümet, salgına karşı yeni önlemler açıklamıştı.


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