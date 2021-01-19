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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile 'Sputnik V' aşısını görüştü

Bakan Koca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." dedi.

Hamdi Çelikbaş   | 19.01.2021
Sağlık Bakanı Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile 'Sputnik V' aşısını görüştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Koca, ikili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için Büyükelçi Yerhov'a teşekkür etti.

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Sağlık Bakanı Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile 'Sputnik V' aşısını görüştü
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