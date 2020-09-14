Euro
8.90
Dolar
7.50
BIST 100
1,108.22
Altın
1,943.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu” açılış töreni
logo
Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısındaki artış son günlerde hız kazandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.09.2020
Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Haftalık verilerin günlük ortalamalarını yayımlayan Belçika Ulusal Sağlık Enstitüsünün istatistiklerine göre, ülkedeki günlük vaka sayısı ortalaması bir haftada yüzde 42 artarak 680 oldu. Geçen pazartesi günü bu sayı 472 olarak açıklanmıştı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 93 bin 455'e, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 925'e ulaştı.

Belçika genelindeki hastanelerde şu anda 291 Kovid-19 hastası bulunuyor. Bu kişilerin 71'i yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Salgının başından bu yana nüfusa göre en çok ölümün görüldüğü ülkelerden olan Belçika'da vakalar nisanda zirveye çıkmış, önlemlerin ardından temmuzda en düşük seviyelere inmişti. Tatil sezonunun ardından vaka sayıları yeniden artmaya başladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bine yaklaştı
Hayır yemeği veren kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini aştı
Kovid-19'u yenen doktor Silcan: Ağrılar yüzünden bağırıp çığlık attığım oldu

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor

Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bine yaklaştı

Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hayır yemeği veren kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

Hayır yemeği veren kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini aştı

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini aştı

Kovid-19'u yenen doktor Silcan: Ağrılar yüzünden bağırıp çığlık attığım oldu

Kovid-19'u yenen doktor Silcan: Ağrılar yüzünden bağırıp çığlık attığım oldu