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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 68 bin 320’ye, ölü sayısı 18 bin 635’e çıktı.

Ali Cura   | 14.09.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bine yaklaştı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 509 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 68 bin 320’ye yükseldi. 

Ülkede ölü sayısı ise 57 artarak 18 bin 635’e, iyileşen sayısı 2 bin 475 artarak 878 bin 700’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,2’sinde semptom görülmedi.

Diğer yandan başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 696 artarak 271 bin 793’e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 993’e çıktı.

Toplam test sayısı 40 milyon 900 bini geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada ise son 24 saatte 279 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 40 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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