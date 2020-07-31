Euro
8.30
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 68 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 671 artarak 68 bin 6'ya yükseldi.

Şerife Çetin   | 31.07.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 68 bini aştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 artarak 9 bin 840'a ulaştığı, ölüm oranında günlük ortalamanın yüzde 10 azaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 671 artarak 68 bin 6'ya çıktığı bildirildi.

Son bir haftada günlük vaka sayısının ortalama 370'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 62, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 34 artış gözlemlendiği belirtildi.

Bölgesel tedbirler artıyor

Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron, vakaların artması durumunda başkentte de Anvers'e benzer bir gece sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğine işaret etti.

Maron, Brüksel'de vakaların bazı bölgelerde yoğunlaştığına dikkati çekti.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede son haftalarda vakaların artması üzerine acil toplantılar yaparak salgınla mücadele için ek tedbirler uygulama kararı almıştı.

Bunlar arasında alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmesi, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması gibi önlemler bulunuyor.

Konsey, yerel yönetimlere gerek duyulması halinde ek önlemlere başvurma yetkisi de vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 68 bini aştı
Çin'de 127, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1129, Meksika'da 639, Hindistan'da 779 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan’ın Kovid-19'la mücadelesine anlamlı destek
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 68 bini aştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 68 bini aştı

Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi

Çin'de 127, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kısa çalışma ödeneğinin süresi Kovid-19 nedeniyle bir ay uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinin süresi Kovid-19 nedeniyle bir ay uzatıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat