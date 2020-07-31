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Koronavirüs

Çin'de 127, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 127, Güney Kore'de 36 yeni vaka tespit edildi.

Zehra Ulucak   | 31.07.2020
Çin'de 127, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 127 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 123 yeni vakadan 112'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 11'i Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 292'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 974 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 684 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 305'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı irtibatlı 36 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalarla ülkede, yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 396'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 305'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 183 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle, virüse bağlı can kaybı sayısı 301'e çıktı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

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