Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor
logo
Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte 230 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Hatip   | 19.04.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 265 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 409 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 38 azalarak 1081'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 230 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 683'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti
New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin: Her anlamda dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 38 bini geçti
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 453'e çıktı

Benzer haberler

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü

Bakliyat ürünleri için acil eylem planı

KOSGEB'den Kovid-19'a karşı üretim yapacak sektörlere 6 milyon lira destek

Uzmanlardan online iletişimde yaygınlaşan video konferans kullanımı konusunda uyarı

Uzmanlardan online iletişimde yaygınlaşan video konferans kullanımı konusunda uyarı
TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek

TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek

İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir

İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir