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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti

İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman talep eden doktor, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hasan Esen   | 09.04.2020
İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'dan koruyucu ekipman talep eden doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sky News kanalının haberine göre, 53 yaşındaki Abdul Mabud Chowdhury, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

18 Mart'ta Başbakan Johnson'a, ülkedeki her bir sağlık çalışanına "acilen" koruyucu ekipman temin etmesini isteyen bir mesaj gönderen doktorun Kovid-19 kaptığı belirlendi.

Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Chowdhury, mesajında sağlık çalışanlarının "hastalarla doğrudan temasta olduklarını" belirterek, "Diğerleri gibi bizim de bu dünyada ailemiz ve çocuklarımızla hastalıksız yaşama hakkımız var." demişti.

Londra'daki Homerton Hastanesinde çalışan doktor, Londra yakınlarındaki Romford kasabasındaki Queen's Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının 7 bini geçtiği İngiltere'de, en az 15 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği biliniyor.

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