Bakan Koca'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca, ünlü oyuncular Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti ile dünyaca meşhur piyanist ve besteci Fazıl Say'ın fotoğraflarının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin evde bulundukları sırada çektirdikleri fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi. Bakan Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 'Hayat eve sığar' diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Hayat Eve Sığar #HayatEveSığar pic.twitter.com/GthtrBsdnD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020
Kampanyayı destekleyen Fazıl Say'ın da fotoğrafını aynı etiketle paylaşan Koca, Say'a teşekkür ederek, "Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir." mesajı verdi.
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Hayat Eve Sığar #HayatEveSığar pic.twitter.com/v2hRUV3SUJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020