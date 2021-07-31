Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısını tercih eden vatandaşların randevu almaları gerektiği uyarısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 31.07.2021
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
Fransa'da 'Kovid-19 aşısı zorunluluğu' ve 'sağlık ruhsatı' karşıtları meydanları doldurdu
Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınının kontrolü zorlaşıyor

Benzer haberler

Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı

Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı

Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi, 400 kişi taburcu edildi

Fatih sondaj gemisi, Türkali-4'te sondaja başladı

Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak

Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı