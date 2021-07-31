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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da 'Kovid-19 aşısı zorunluluğu' ve 'sağlık ruhsatı' karşıtları meydanları doldurdu

Ülkede, hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikasını protesto eden yüz binlerce kişi art arda 3. cumartesi gösteri düzenliyor.

Alaattin Doğru   | 31.07.2021
Fransa'da 'Kovid-19 aşısı zorunluluğu' ve 'sağlık ruhsatı' karşıtları meydanları doldurdu Fotoğraf: Alaattin Doğru / AA

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkan yüz binlerce kişi meydanlara çıktı.


Başta başkent Paris olmak üzere, ülkenin 250 noktasında yüz binlerce kişi, hükümetin Kovid-19'la mücadele politikalarını protesto için art arda üçüncü cumartesi meydanları doldurdu.

Gösteriler için en az 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'in 4 noktasında yapılan gösterilerde Sarı Yelekliler, Viliers metro istasyonu etrafında toplanarak Bastille Meydanı'na doğru yürüdü.

"Diktatör hapishaneye", "özgürlük", "Macron istifa" sloganları eşliğinde ilerleyen protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

Güvenlik güçleri, göstericilere müdahale için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sağlık diktatörlüğü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı meslek gruplarına yönelik Kovid-19 zorunlu aşı politikasını ve sağlık ruhsatı uygulamasını yürürlüğe koyan Kovid-19 ile mücadele yasası nedeniyle eleştiriliyor.

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor. Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelenmiş, son iki hafta sonunda Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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