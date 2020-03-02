Bakan Koca: Ülkemizde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı
Sağlık Bakanı Koca, bugüne kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili olarak, "Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı." dedi.
Koca, "Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte." ifadelerini kullandı.
İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini belirten Sağlık Bakanı Koca, son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore’de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılacağını bildirdi.
Bakan Koca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.
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