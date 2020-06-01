Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu
Sağlık Bakanı Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." uyarısında bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim. pic.twitter.com/NQB94afrJ7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020
Bakan Koca, paylaşımında, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." değerlendirmesini yaptı.