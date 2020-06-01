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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu

Sağlık Bakanı Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." uyarısında bulundu.

Muhammed Boztepe   | 01.06.2020
Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." değerlendirmesini yaptı.

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Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu
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