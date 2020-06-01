Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Enes Duran   | 01.06.2020
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Siirt çevrelerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti

Benzer haberler

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İzmir için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı