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Bakan Akar ABD Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti.

Serdar Açıl   | 01.06.2020
Bakan Akar ABD Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabında Hulusi Akar'ın, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ı kabulüne ilişkin fotoğrafa yer verildi.

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