Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien ile telefonda görüştü.

Enes Kaplan   | 01.06.2020
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien'la telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien'ın telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD'de yaşanan protesto gösterileri ele alındı. 

Libya'da BM öncülüğünde siyasi çözümün sağlanması ve Berlin süreci dahil bütün ateşkes anlaşmalarını ihlal eden darbeci Hafter'in hukuk dışı saldırılarının durdurulması gerektiğinin ifade edildiği görüşmede, Suriye'de siyasi çözümü sağlamak adına, anayasa çalışmalarının hızlandırılması ve İdlib'de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak görüş yinelendi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecindeki deneyiminin paylaşıldığı görüşmede, salgına ilişkin sağlık alanında iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede, siyahi bir Amerikan vatandaşının polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan hadiseler, ırkçılık ve vandalizm konuları da ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti

Benzer haberler

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien'la telefonda görüştü

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien'la telefonda görüştü

Putin ve Trump telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu normalleşme süreci asla bir gevşeme, tedbirleri elden bırakma süreci değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu normalleşme süreci asla bir gevşeme, tedbirleri elden bırakma süreci değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü

Bakan Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü