Bakan Koca: Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesine ilişkin, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim." dedi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.
Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.