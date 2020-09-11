Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.
Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.
September 10, 2020
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