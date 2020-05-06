Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 binden fazla arttı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352 oldu.
İstanbul
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352'ye çıktı.
Şimdiye kadar 16 bin 315 kişi de sağlığına kavuştu.
Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 116 kişi artarak 1959'a ulaştı.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.