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Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini geçerken, 4 bin 370 kişi hayatını kaybetti, 66 bin 365 kişi de iyileşti.

Ömer Erdem   | 02.06.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 155 bini geçerken, 4 bin 370 kişi hayatını kaybetti, 66 bin 365 kişi de iyileşti.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 binden fazla artarak 155 bin 98'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı 4 bin 370, iyileşenlerin sayısı ise 66 bin 365 oldu.

Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen bazı Afrika ülkeleri tedbirleri hafifletmeye ve normal hayata dönmeye başladı.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Fas, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1005, Güney Afrika'da 705, Cezayir'de 661, Nijerya'da 299, Sudan'da 298, Fas'ta 205 ve Kamerun'da 199'a yükseldi.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

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