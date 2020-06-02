Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
İstanbul
Medipol Başakşehir'in internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda futbolcu, teknik ve idari heyet ile çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Futbolcuların takım halinde antrenmanlarını sürdürdüğü aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.