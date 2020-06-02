Euro
7.58
Dolar
6.78
BIST 100
107,770.90
Altın
1,739.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden toplanıyor
logo
Spor, Futbol, Koronavirüs

Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Ercan Çakar   | 02.06.2020
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

İstanbul

Medipol Başakşehir'in internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda futbolcu, teknik ve idari heyet ile çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların takım halinde antrenmanlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eğer kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı
Rize'ye gelen çay üreticilerden 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD 83 milyon İranlının sağlığını rehin aldı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD 83 milyon İranlının sağlığını rehin aldı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı

Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı

İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı
Afrika ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Kovid-19 tedbirlerini hafifletiyor

Afrika ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Kovid-19 tedbirlerini hafifletiyor

Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Güneş: Oyuncularımızla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum

Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Güneş: Oyuncularımızla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum