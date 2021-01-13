Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 123 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 123 bin 929'a yükseldi.
Istanbul
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 123 bin 929'a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 74 bin 589 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 123 bin 929'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 552 bin 8'e çıktı.
Kıtada en fazla ölü ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.