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Türkiye, Koronavirüs

Adana'da Karaisalı Belediye Başkanı Aslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ozan Efeoğlu   | 23.09.2020
Adana'da Karaisalı Belediye Başkanı Aslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Adana

Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Aslan, "14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve görevimin başına döndüğümde Karaisalı'mız için daha çok çalışmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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