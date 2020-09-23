Adana'da Karaisalı Belediye Başkanı Aslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Adana
Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Aslan, "14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve görevimin başına döndüğümde Karaisalı'mız için daha çok çalışmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.