Euro
9.01
Dolar
7.71
BIST 100
1,103.54
Altın
1,869.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını son antrenmanla tamamlıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 205 bin 503'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.

Mücahit Oktay   | 23.09.2020
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 205 bin 503'e yükseldi

New York

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 123 artışla 7 milyon 98 bin 766'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 926 artarak 205 bin 503'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 347 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 99 milyon 687 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 664 bin 527 vakayla Hindistan ve 4 milyon 595 bin 335 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde 793 bin 600 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunurken, bu eyaleti 751 bin 571 vakayla Teksas ve 687 bin 909 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 184 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 205 bin 503'e yükseldi
Adana'da Karaisalı Belediye Başkanı Aslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 205 bin 503'e yükseldi

Adana'da Karaisalı Belediye Başkanı Aslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Putin: Rusya'nın bütçesinde enerji gelirlerinin payı yüzde 30'a düşecek

Putin: Rusya'nın bütçesinde enerji gelirlerinin payı yüzde 30'a düşecek
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: BAE, F-35 alırsa teslimatı 6-7 yılı bulur

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: BAE, F-35 alırsa teslimatı 6-7 yılı bulur
Finansal varlıklarda 192 trilyon avro ile dünya rekoru

Finansal varlıklarda 192 trilyon avro ile dünya rekoru