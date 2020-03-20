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Türkiye, Koronavirüs

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok

Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs konusunda, "Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok." dedi.

Aylin Dal   | 20.03.2020
Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok." dedi.

İnfaz düzenlemesi konusunda Bakan Gül, "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir." ifadesini kullandı. 

Gül, "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, 2. yargı paketine ilişkin şunları söyledi:

Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu.

Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek."

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