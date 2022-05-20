Dolar
15.92
Euro
16.85
Altın
1,844.46
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
30,249.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi

ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışmanları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu tavsiye etti.

Mücahit Oktay   | 20.05.2022
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi

New York

CDC bilim kurulu danışmanları toplantısında, ulusal düzeyde enfeksiyonların ve hastaneye yatışların bir kez daha arttığı bir dönemde, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozu önerildi.

CDC danışmanları 11'e 1 oyla, bir üye çekimser kalarak, 5-11 yaşındakilerin ilk serilerini tamamladıktan en az 5 ay sonra üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı almalarını tavsiye etti.

Nisan ayında yayınlanan federal sağlık verileri, şubat sonuna kadar ABD'deki her dört çocuktan üçünün salgının başlamasından bu yana en az bir kez Kovid-19 yakalandığını gösterdi.

CDC Direktörü Rochelle Walensky perşembe günkü toplantıda, "Vakalarda ve hastaneye yatışlarda yine bir artışla karşı karşıya olduğumuz için gerekli korumaya sahip olmayan çok fazla kişi var." ifadesini kullanmıştı.

Çocuklar için CDC'den çıkan takviye dozu tavsiyesinin uygulanması için kurumun direktörü Walensky'nin kararı imzalaması gerekiyor.










Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi
DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi

ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi

Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı

Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Şanghay'da yaklaşık 12 milyon nüfus için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şanghay'da yaklaşık 12 milyon nüfus için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı