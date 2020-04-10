AA ekibi Kovid-19'u yenen hastaları odalarında görüntüledi
Anadolu Ajansı muhabirleri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.
İstanbul
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İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgınına yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.
Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.