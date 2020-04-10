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Türkiye, Koronavirüs

AA ekibi Kovid-19'u yenen hastaları odalarında görüntüledi

Anadolu Ajansı muhabirleri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.

İbrahim Halil Aktürk   | 10.04.2020
AA ekibi Kovid-19'u yenen hastaları odalarında görüntüledi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgınına yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid-19 servisi

Anadolu Ajansı muhabirleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Covid-19 servisinde görev yapan hemşireler, doktorlar ve diğer sağlık personeli calışmalarına devam ediyorlar. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 

Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.

Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.

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