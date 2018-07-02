Münbiç'te sekizinci devriye faaliyeti icra edildi

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci devriye faaliyeti icra edildi.

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 02 Temmuz 2018’de, sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 2 Temmuz 2018

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği belirtildi.

Münbiç yol haritası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Muhabir: Enes Kaplan