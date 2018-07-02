ICAC Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Kranthi, "Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye. Bu çok önemli bir özellik. Türkiye pamukta hem verimlilik anlamında hem de kalite anlamında dünyada en üst sırada." dedi.

AYDIN

Ege İhracatçı Birliklerinin 2020 yılında İzmir'de düzenleyeceği Dünya Pamuk Araştırma Konferansı kapsamında Aydın'a gelen Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) heyeti, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

ICAC İcra Direktörü Kai Hughes ve ICAC Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Keshav Kranthi, enstitünün yaptığı araştırmalar hakkında enstitü müdürü Koray Şimşek'ten bilgi aldı.

Kranthi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünya pamuk üretimindeki yerine işaret etti.

Pamukta verimliliğin çok önemli olduğunu ifade eden Kranthi, "Türkiye verimlilikte dünyada ikinci sırada yer alıyor. Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye. Bu çok önemli bir özellik. Türkiye pamukta hem verimlilik anlamında hem de kalite anlamında dünyada en üst sırada. Bunun tartışması bile yapılamaz." diye konuştu.

Muhabir: Mehmet Ali Cintosun