KONYA

Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2018-1 nefes kesti.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde yapılan tatbikata, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katıldı.

Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryolar icra edildi.

Gerçek mühimmatın kullanıldığı ve izleyenlerin nefesini kesen tatbikatta, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

❮ ❯ Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefesi kesti Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2018-1 nefes kesti. ( Abdullah Doğan - Anadolu Ajansı ) 02.07.2018 Abdullah Doğan 1 / 24

Gerçeğini aratmaya tatbikat

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi.

Tatbikatta personel, görevini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği 2 asker, düşman tehlikesinden kurtarılırken, 5 hedef de imha edildi.

Tatbikatı, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri erkanı izledi.

2008'den bu yana 14 milli ve 4 uluslarası tatbikatın icra edildiği Anadolu Ankası Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının koordinatörlüğünde 4 Temmuz'a kadar sürecek.

Tatbikata Türkiye, 2 Atak taarruz helikopteri, 4 F-16 savaş uçağı, bir CN-235 kargo uçağı, 2 UH-1H helikopteri, 2 AS-532 tipi helikopteri ile katıldı.

Muhabir: Abdullah Doğan