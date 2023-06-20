Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Zonguldak'ta sağanağın ardından kıyıda denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Zonguldak
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.
Yağmurun ardından kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, yağış etkisini kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.