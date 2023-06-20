Dolar
23.57
Euro
25.72
Altın
1,936.61
ETH/USDT
1,776.30
BTC/USDT
27,898.00
BIST 100
5,251.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

Yozgat'ta sağanak ekili alanlara zarar verdi

Düzce'de sağanağın hasar verdiği yol ve köprüler onarılıyor

Düzce'de sağanağın hasar verdiği yol ve köprüler onarılıyor
Giresun'da sağanak hasara neden oldu

Giresun'da sağanak hasara neden oldu
Zonguldak, Bolu ve Bartın'da sağanak etkili oldu

Zonguldak, Bolu ve Bartın'da sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet