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Gündem

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde kar başladı.

Sercan Kapusuz, Gökhan Yılmaz   | 29.01.2023
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Zonguldak

İlçede etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki 720 rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı araçlar kara yolunda ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarının ulaşıma açık olduğu bildirildi.

Öte yandan bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, fotoğraf çekti.

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