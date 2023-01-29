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TBMM Başkanı Şentop Cezayir’de KKTC ve Pakistan heyetleriyle görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Pakistan Milli Meclisi Başkanvekili Zahid Ekrem Durrani ile bir araya geldi.

Esat Fırat   | 29.01.2023
TBMM Başkanı Şentop Cezayir’de KKTC ve Pakistan heyetleriyle görüştü Fotoğraf: Gazi Nogay/AA

Cezayir

17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı kapsamında Cezayir'de bulunan Töre ile yaptığı görüşmede konuşan Şentop, KKTC'nin İSİPAB'da gözlemci üye sıfatıyla bulunduğunu belirtti.

Şentop, Türkiye’nin ev sahibi olduğu uluslararası toplantılara KKTC Meclis Başkanı ve milletvekillerini davet etmeye özen gösterdiklerini dile getirerek, bu tür toplantıların Kıbrıs davasını anlatma imkanı vermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Töre de "KKTC bizim ulusal devletimizdir. Artık bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir." dedi.

KKTC halkı için Türkiye’nin büyük bir güç kaynağı olduğunu ifade eden Töre, "BM ile AB’nin ayrımcılığını da biliyoruz. Bunlar kabul edilecek şeyler değildir ama Avrupa ve dünya genelinde bizim de çabamız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan heyeti ile görüşme

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Pakistan Milli Meclisi Başkanvekili Durrani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bu yıl Pakistan ile diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü etkinliklerinin düzenlendiğini ifade eden Şentop, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin olumlu gelişiminin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki üçlü mekanizmaya da ayrı bir önem atfettiklerini söyledi.

Durrani ise Türkiye’nin, meydana gelen sel felaketinden sonra Pakistan’la yakından ilgilenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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