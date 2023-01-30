Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Toplantısı kapsamında Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul ile ayrı ayrı görüşecek.
(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı Protokol İmza Töreni'ne katılarak ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Lefkoşa/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tübitak Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Açılışı ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne, Emlak Konut asansör fabrikasının açılışına katılacak, MPG makine fabrikası ile sekizli vinç fabrikasını ziyaret edecek.
(Konya/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan'da Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüşecek, şehitliklere ve Bakü Devlet Mesleki Sanayi ve Mesleki Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne iştirak edecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım Töreni" ile "EKA Asansör Açılış Töreni"ne katılacak.
(Konya/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda yer alacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane İstasyonu’ndan İstanbul Havalimanı İstasyonu'na metro ile yolculuk yapacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'yi ziyaret edecek.
(Seul)
3- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kore ziyaretinde Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile görüşecek, Kore Yarımadası'ndaki jeopolitik riskler konusunda çalışmalar yürüten CHEY Enstitüsü'nde konuşma yapacak.
(Seul)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın açılış programına katılacak.
(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7. Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenecek Diplomat Akademi Kampı'nın açılış programına iştirak edecek.
(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası, Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK maçıyla tamamlanacak.
(Samsun/20.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmasıyla sona erecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.