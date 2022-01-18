Yurtta kar yağışı etkili oluyor
Yurdun pek çok kentinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Ankara
Çankırı Belediyesi ekiplerince kaldırımlarda ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyarıyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.
Çorum
Çorum'da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, giderek şiddetini artırdı.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu. Yağışla hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Çorum Belediyesi ile Karayolları Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kentte yağışların iki gün boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Uşak
Uşak'ta gece saatlerinde yoğunluğunu arttıran yağışla kent merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Özellikle Stadyum Kavşağı, Dikilitaş Kavşağı ve Hacıkadem Kavşağı'nda kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Buzlanma dolayısıyla yolda kalan bazı sürücülere trafik ekipleri ve vatandaşlar destek oldu.
İzmir-Ankara kara yolunda da yoğunluk yaşanırken bazı tırların yol kenarında beklediği görüldü.
Uşak Belediyesi, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kentin birçok noktasında tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor.
Denizli
Kar yağışının beyaz örtüyle kapladığı Denizli'de de belediye, trafik ve karayolları ekipleri önlemlerini artırdı. Denizli-Antalya kara yolundaki Cankurtaran mevkisinde trafik kontrollü sağlanıyor. Bu bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.
Manisa
Manisa'da da kar yağışı Kula ve Demircili ilçeleriyle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, İzmir-Ankara kara yolu Kula geçişini açık tutmak için çalışma yapıyor.
Demirci ilçesinde de kar dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi. Çocukların kararın ardından sokağa çıkarak karın keyfini çıkarmaya çalıştıkları görüldü.
İlçede ekipler tarafından sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.
Gördes ve Turgutlu ilçelerinin yüksek kesimleriyle Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Öte yandan kar nedeniyle İzmir'in Kiraz ilçesindeki İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu ve Örencik-Zeybekler okullarında da eğitime ara verildi.
Sakarya
Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Pamukova'da işe gitmek için trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücüler ile yayalar, karlı kaplı yollarda ve kaldırımlarda güçlükle ilerledi.
Belediye ekipleri, yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun çalışma yürütüyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Kar yağışı, Hendek ilçesinde etkili oluyor. Hendek'e bağlı 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda, kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.
Kocaeli
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de kar etkisini sürdürüyor.
Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 88 santimetre ölçüldü.
Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Başiskele ilçesindeki Aytepe ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Sabah saatlerinde başlayan yağış, kent merkezini ve ilçeleri beyaza bürüdü. Bazı vatandaşların yolda kalan araçların kurtarılması için yardımda bulunduğu, bazılarının da fotoğraf ve video çektiği görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
İl Özel İdaresi ekiplerinin de yaklaşık 100 personel ve 80 araçla kar yağışı nedeniyle köy yollarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. Kara yollarında don ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Sinop
Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar sebebiyle küçük çapta heyelanların da meydana geldiği kentte, Karayolları ekipleri yol güzergahlarında temizlik çalışması yaptı.
Giresun
Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, Bulancak'ta 9, Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 1, Eynesil'de 5, Görele'de 18 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 61 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Rize
Rize'de de kar sebebiyle merkezde 1, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 10, Güneysu'da 1, Hemşin'de 1, İkizdere'de 19 ve Pazar'da 12 olmak üzere 48 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi, yolların açılması için 60 iş makinesi ve 140 personelle çalışma yürütüyor.
Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.
Artvin
Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 13, Ardanuç'ta 17, Arhavi'de 3, Borçka'da 9, Murgul'da 3, Hopa'da 3, Şavşat'ta da 30 olmak üzere toplamda 78 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Üç gün devam eden yağış sonrası kent merkezindeki caddelerde biriken kar, Artvin Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle temizleniyor.
Ordu
Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle kapanan 215 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşıma açıldı. 421 iş makinesi ve 491 personel ile ulaşıma açılan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.
Ekiplerin 15 hastanın hastanelere ulaşmasını sağladığı, cenaze olan 11 yerde de ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışma yaptıkları bildirildi.
Trabzon
Trabzon'un yüksek kesimlerini etkileyen kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince büyük ölçüde açıldı.
Ekipler, halen kapalı 11 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Söz konusu yolların akşam saatlerine kadar açması hedefleniyor.
Öte yandan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.