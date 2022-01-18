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'Evde bakım yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı"nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 18.01.2022
'Evde bakım yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini anlatan Yanık, "Aileleri yanında kalan engellilere, gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın "evde bakım yardımı"ndan yararlandığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon lira 'evde bakım yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler, 20 Ocak'a kadar tamamlanacak." bilgisini verdi.

Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki "evde bakım yardımı"nın ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 liradan 2 bin 299,79 liraya çıkarıldığını kaydeden Yanık, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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